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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:59 م
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وصول أوباما إلى مقر احتفالية الذكرى المئوية لميلاد نيلسون مانديلا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:47 م
وصول أوباما إلى مقر احتفالية الذكرى المئوية لميلاد نيلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا فى استقبال أوباما
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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وصل الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، اليوم الاثنين، استاد بجوهانسبرج، للمشاركة فى الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم الجنوب إفريقى الراحل نيلسون مانديلا، حيث كان فى استقبال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

يشارك فى الحدث الذى سيُقام فى ملعب "واندررز" الرياضى نحو 15 ألف شخص وضيوف شرف من بينهم الزوجة الاخيرة لمانديلا جراسا ماشيل ورئيسة ليبيريا السابقة إيلين جونسون سيرليف ، وحتى الأمين العام الأسبق للامم المتحدة كوفى أنان.

في كل عام تعهد مؤسسة مانديلا إلى ضيف رفيع بشرف إلقاء كلمة فى ذكرى مولد "ماديبا" فى 18 يوليو 1918، والذى توفى فى 5 ديسمبر 2013.

الحضور قبيل وصول أوباما
الحضور قبيل وصول أوباما

 

أحد الحضور
أحد الحضور

 

المحامى الحقوقى جورج بيزوس
المحامى الحقوقى جورج بيزوس

 

أوباما يحى الجماهير
أوباما يحى الجماهير

 

رئيس جنوب إفريقيا فى استقبال أوباما
رئيس جنوب إفريقيا فى استقبال أوباما

 

أوباما يحى أرملة مانديلا
أوباما يحى أرملة مانديلا

 

 

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أوباما

نيلسون مانديلا

سيريل رامافوزا

جوهانسبرج




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