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لم نقرر طرح سندات حتى الآن..

وزير المالية: نتوقع تحصيل 30 مليار جنيه من طرح أسهم بعض الشركات بالبورصة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:15 ص
وزير المالية: نتوقع تحصيل 30 مليار جنيه من طرح أسهم بعض الشركات بالبورصة محمد معيط وزير المالية
كتب إبراهيم حسان
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه حتى الآن لم يقرر طرح سندات، وحينما تتضح الصورة عن الأسواق العالمية التى يجمع عنها حاليًا كافة المعلومات سيحسم القرار.

 

وأضاف معيط، خلال حواره مع أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشركات المزمع طرحها فى البورصة سيتم اتخاذ قرار بشأنها فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الحالى أو المقبل، موضحًا أن الطرح لأى أحد من المصريين أو غيرهم، متوقعًا فى السياق ذاته، تحصيل من 20 مليارا إلى 30 مليار جنيه من طرح أسهم بعض الشركات فى البورصة.

 

وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تتقدم بمبادرة لحث القطاع الخاص المصرى لمشاركة الحكومة فى مسئولية نمو الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل، مبينًا أن وزارة المالية تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب سيتم مناقشته، بأن كل الممولين والذين عليهم ضرائب محملة بفوائد وغرامات تأخير، إذا سددوا خلال شهرين من تاريخ صدور القانون سيتم إعفاؤهم من 90% من كل فوائد وغرامات التأخير، بهدف تشجيع الاقتصاد المصرى.


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