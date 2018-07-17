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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:30 م
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مشروع قانون بالكنيست يحرم العرب من دراسة اللغة العربية فى إسرائيل

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:13 م
مشروع قانون بالكنيست يحرم العرب من دراسة اللغة العربية فى إسرائيل الكنيست - صورة أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يرغب فى تمرير مشروع قانون القومية اليهودية والذى يتضمن المساس باللغة العربية كأحد اللغات الرسمية فى إسرائيل لجعلها لغة ثانوية.

 

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن نتنياهو يجرى مشاورات مع وزير التعليم ورئيس حزب البيت اليهودى نفتالى بنيت من أجل تمرير مشروع القانون الذى سيحرم العرب فى إسرائيل من دراسة اللغة العربية خلال فترة التعليم الأساسى.

 

وأضافت الصحيفة أن القائمة العربية المشتركة التى تضم الأحزاب العربية فى الكنيست تقف أمام تمرير هذا المشروع الذى يهدد اللغة العربية وناطقيه فى إسرائيل، فى حين يرغب نتنياهو وبنيت فى تمريره هذه الدورة قبل إجازة الصيف.


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