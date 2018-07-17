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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:35 م
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محافظ المنيا : مكافأت مجزية لمجالس المدن والقرى المتميزة في النظافة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:50 م
محافظ المنيا : مكافأت مجزية لمجالس المدن والقرى المتميزة في النظافة جانب من الاجتماع
فريق المحافظات
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طالب عصام البديوي محافظ المنيا ، رؤساء المدن والقرى بتقديم تقارير ميدانية بشكل دوري عن مستوى الخدمة في كافة القطاعات الحيوية وتوضيح المشاكل والعقبات التي قد تواجه المواطن في حياته اليومية ، لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لدعمها من أجل التيسير على المواطنين.

وأصدر المحافظ خلال لقاء موسع عقده مع رؤساء المدن التسع ونوابهم تعليمات مشددة بإزالة كافة الإشغالات ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة ، لافتا الى ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة المتراكمة أولاً بأول للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، وقال انه سيتم تخصيص مكافات لمجالس المدن والقري المتميزة في النظافة .

ومن جانب آخر ، حررت مديرية التموين بالمنيا 107 قضية ، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي تنظمها المديرية في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

 وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين فى بيان له ، إن الحملات أسفرت عن تحرير 47 محضر مخالف في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، وفي مجال متابعة ومراقبة السلع غير الغذائية، تم تحرير 5 محاضر.

وفي مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، تم تحرير 3 مخالفات تنوعت مابين "عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل، والتخزين في المكان غير المرخص لذلك، وعدم الإعلان عن أسعار ووصول المقررات التموينية"، وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 52 محضر مخالف ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة مابين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن".

وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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