محافظ الدقهلية يتصل هاتفيًا بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بتفوقهم

الدقهلية - شريف الديب

أجرى الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اتصالات هاتفية بالثلاثة الأوائل على الثانوية الأزهرية الذى حققوا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مقدماً لهم ولأسرهم التهنئة على حصولهم على تلك المراكز المتقدمة، ومتمنياً لهم دوام التقدم وأن يحققوا مستقبلاً باهراً لهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولبلدهم مصر.

وقال المحافظ، خلال اتصاله بالطلاب الأوائل، إن النجاح والتفوق أمر صعب لكن الحفاظ على هذا التفوق والنجاح شىء أصعب وأصبح واجبًا عليكم الحفاظ عليه لكى يرفعوا رؤوس أسركم ووطنكم عالية فى سماء التفوق والنجاح، وبتفوقكم هذا تؤكدون بأن محافظة الدقهلية دائمًا هى الرائدة بين المحافظات، وهذا ليس بجديد عليها فدائما يخرج منها العظماء.

وأشاد الشعراوى، بالدور البالغ لأولياء أمور الطلاب وأسر المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئة لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم، وحصد طلاب الثانوية الأزهرية بالدقهلية على ثلاث مراكز من العشرة الأوائل فى الثانوية الأزهرية بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية، حيث حققت الطالبة هاجر محمود يوسف، بمعهد فتيات طناح مركز المنصورة، المركز الأول لشعبة العلمى، بمجموع درجات 650 درجة بنسبة 100%، الطالب مصطفى السعيد السعيد، بمعهد كوم النور مركز ميت غمر، المركز الثالث لشعبة العلمي، بمجموع 648 درجة بنسبة 99,69%، أما بالنسبة للشعبة الأدبية فقد حققت الطالبة إيمان إبراهيم شفيق، بمعهد فتيات ميت الكرماء مركز طلخا، المركز الثالث لشعبة الأدبى، بمجموع 619 درجة بنسبة 95,23%.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذا التفوق هو ثمرة جهد واجتهاد الطلاب وأسرهم وأنهم لم يرفعوا رؤوس أسرهم فقط عالية خفاقة بل الأزهر الشريف بأسره تلك المؤسسة الدينية الوطنية التى طالما تعلمنا منها منهجية الدين الوسطى المعتدل عبر الأزمنة والعصور، معربا عن فخره واعتزازه بما يقدمه أبناء الأزهر بالدقهلية من تفوق وتميز وهذا ليس بجديد، فقد أنجبت العلامة الشيخ جاد الحق على الحق، شيخ الأزهر السابق، وإمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، وغيرهما من العلماء فى كافة المجالات.

ووجه الشعراوى، رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالدقهلية، للإعداد لاحتفال كبير لتكريم الطلاب الثلاثة الأوائل يليق بما حققوه من نجاح وتفوق، معبرا عن سعادته الشخصية بتفوق أبنائه الثلاثة أبناء المحافظة من طلاب الثانوية الأزهرية بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية.