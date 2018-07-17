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فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:52 م
فيديو.. رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر جديدة لمحدودى الدخل إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات
كتب كريم كشك
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قال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أنه لا صحة لوجود تهديدات من الشركات الـ4 المستثمرة والمنتجة للسجائر فى مصر.

وأوضح إمبابى، فى مداخلته الهاتفية ببرنامج "رأى عام"، والمذاع عبر فضائية "ten"، أن جارى عمل خطوط جديدة لانتاج منتجات جديدة من السجائر بأسعار مخفضة تتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، قائلًا: "إحنا بتكلم اقتصاد ولا نشجع أحدًا على التدخين".

وأكد رئيس شعبة الدخان والسجائر، أن هذه الشركات تعمل حاليًا، على زيادة خطوط إنتاجها منتجات جديدة لتتلائم مع محدودى الدخل.

واختتم إمبابى، أن قطاع السجائر فى مصر سينتج سنويًا 83 مليار سيجارة، مشيرًا إلى أنه هناك 4 شركات أجنبية عالمية، قد قامت بتأجير خطوط انتاج تابعة للشركة الشرقية للدخان، والتى تستحوذ على 75 % من الانتاج، و 25 % فقط لباقى الشركات السابق ذكرها، من الانتاج الفعلى بالأسواق.

 


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إبراهيم إمبابى

رئيس شعبة الدخان والسقجائر

اتحاد الصناعات

سجائر

محدودى الدخل




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