فرونتكس: تراجع نسبة المهاجرين إلى إيطاليا بـ 87٪ فى يونيو 2018

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أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، تقلص فى يونيو الماضى إلى حوالى 3 آلاف، بانخفاض نسبته 87٪ مقارنة بالشهر ذاته عام 2017.

وذكرت الوكالة الأوروبية - فى بيان بثته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الثلاثاء أن " عدد المهاجرين الذين تم رصدهم على الطرق البحرية فى الأشهر الستة الأولى من عام 2018، بلغ حوالى 16100، وهو أقل بنسبة 81٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق".

وخلص بيان (فرونتكس) إلى أنه " حتى الآن، كانت الجنسيات الأكثر تمثيلاً للمهاجرين هى التونسية والإريترية، حيث تجاوزتا معا ثلث مجمل الأشخاص الذين تم الكشف عنهم ."