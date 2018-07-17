video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 800 لتر سولار مدعم والتحفظ على نصف طن لحوم وأسماك فى ثلاجتين بالشرقية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:37 ص
ضبط 800 لتر سولار مدعم والتحفظ على نصف طن لحوم وأسماك فى ثلاجتين بالشرقية سولار - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية للتصدى لظاهرة الغش التجارى وإحتكار السلع المدعومة من قبل الدولة، قبل بيعها بالسوق السوداء وإبتزاز المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية فى بيان له، إن إدارة تموين بلبيس قامت بحملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح رقم 31722 ضد صاحب ثلاجة لحوم بناحية سندنهور لإنشاء إدارت بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على100 كجم كبده و100 كجم لحوم و150 كجم سمك مجهولة المصدر، محضر جنح رقم 31723 ضد صاحب ثلاجة لحوم بناحية إنشاص لإنشاء إدارات بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 100 كجم لحوم، و150 كجم سمك مجهولة المصدر.

كما شن قطاع تموين شمال الشرقية حملة تموينية لضبط المتلاعبين بالأسعار،  برئاسة عبد الحميد عزاز رئيس القطاع، ومدير إدارة تموين فاقوس، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات متنوعة، منها محضر جنحة ضد صاحب سيارة بها خزان سولار بكفر الحوت لتجميع 800 لتر سولار لإعادة بيعها فى السوق السوداء، محضر جنحة رقم 85 سائق تروسيكل بندر فاقوس لتجميعه 2 شيكارة دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعها فى السوق السوداء، و 8 مخالفات للمخابز .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين الشرقية يضبط تاجرين و صاحب مخبز لبيعهم سلع مدعمة بالسوق السوداء

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار المحافطات

اخبار مصر

حملات تموينية

تموين الشرقية

محافظ الشرقية




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة