ضبط 800 لتر سولار مدعم والتحفظ على نصف طن لحوم وأسماك فى ثلاجتين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية للتصدى لظاهرة الغش التجارى وإحتكار السلع المدعومة من قبل الدولة، قبل بيعها بالسوق السوداء وإبتزاز المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية فى بيان له، إن إدارة تموين بلبيس قامت بحملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح رقم 31722 ضد صاحب ثلاجة لحوم بناحية سندنهور لإنشاء إدارت بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على100 كجم كبده و100 كجم لحوم و150 كجم سمك مجهولة المصدر، محضر جنح رقم 31723 ضد صاحب ثلاجة لحوم بناحية إنشاص لإنشاء إدارات بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 100 كجم لحوم، و150 كجم سمك مجهولة المصدر.

كما شن قطاع تموين شمال الشرقية حملة تموينية لضبط المتلاعبين بالأسعار، برئاسة عبد الحميد عزاز رئيس القطاع، ومدير إدارة تموين فاقوس، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات متنوعة، منها محضر جنحة ضد صاحب سيارة بها خزان سولار بكفر الحوت لتجميع 800 لتر سولار لإعادة بيعها فى السوق السوداء، محضر جنحة رقم 85 سائق تروسيكل بندر فاقوس لتجميعه 2 شيكارة دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعها فى السوق السوداء، و 8 مخالفات للمخابز .