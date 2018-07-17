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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:12 م
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ضبط نصاب استولى على أموال الطلاب بزعم إلحاقهم بمدارس بالخارج

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:54 ص
ضبط نصاب استولى على أموال الطلاب بزعم إلحاقهم بمدارس بالخارج المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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استغل مواطن زحف طلاب الجامعات على مكاتب التنسيق، وقرر افتتاح مكتب تنسيق صغير بمنزله برفقة ابنه، لإيهام المواطنين بقدرته على إلحاق أبناءهم بالمدارس والجامعات بالخارج للاستيلاء على أموالهم.
 
ونجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط المتهم لنصبه على المواطنين بكفر الشيخ والاستيلاء على أموالهم مقابل إلحاق ذويهم بإحدى المدارس والجامعات بإحدى الدول العربية.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام "مصطفى.ع" مدير عام بشركة كهرباء كفر الشيخ " بالمعاش"، وابنه "محمد" حاصل علي بكالوريوس تجارة ومسئول عن مكتب للخدمات التعليمية ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل إلحاقهم أو ذويهم بإحدى المدارس بإحدى الدول العربية للحصول على شهادة الثانوية العامة بموجب أوراق ومستندات (مزورة) ، مُتخذان من مكتب للخدمات التعليمية في كفر الشيخ مقراً لمزاولة نشاطهما.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول بمقر المكتب وعُثر بداخله تم ضبط (مجموعة كبيرة من عقود الاتفاق بعضها خالى البيانات لقبول راغبى الحصول على شهادات منسوبة لوزارة التربية والتعليم بإحدى الدول العربية وأخرى بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى السفر للخارج ، مجموعة كبيرة من الشهادات والمستندات والمحررات منسوبة إلى جهات حكومية بذات الدولة تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد تقدمهم للامتحانات بتلك الدولة "مزورة"، مجموعة كبيرة من الشهادات بعضها خالى البيانات بأسماء أشخاص مختلفة " مزورة " ،مجموعة من توكيلات محررة باسم المكتب بأسماء أشخاص مختلفة ، مجموعة كبيرة من الكارنيهات و (20) جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للمدارس بدولة السودان، كمية من إيصالات إيداع نقدية بالعملة الأجنبية وحوالات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة مرسلة للمتهم بالبنوك المختلفة ، ومبلغ  سبعة ألآف جنيه مصرى ، جهاز إسكانر ، ماكينة طباعة ، جهاز كمبيوتر ، محمل عليه صور للشهادات والأوراق المضبوطة وكشوف بأسماء ضحاياهما) ، وبمواجهه المتهم إعترف بمزاولته لنشاطه المؤثم بالنصب والاحتيال على المواطنين وحصوله على تلك المستندات حال تردده على دولة السودان من أشخاص مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع المتهم الثانى.

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