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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:19 م
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ضبط راكب حاول تهريب 3 آلاف قرص كبتاجون داخل برطمان مش إلى السعودية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:35 م
ضبط راكب حاول تهريب 3 آلاف قرص كبتاجون داخل برطمان مش إلى السعودية جمارك المطار تضبط محاولة تهريب 3000 قرص كبتاجون
كتب ــ أحمد حمادة
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من مخدر الكبتاجون إلى السعودية داخل برطمان "مش". 
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة طيران النيل المتجهة إلى الطائف اشتبهت الخدمة المعينة فى أحد الركاب المسافرين، وذلك بعد أن مر على أجهزة الإكس راى، حيث اشتبهت الخدمة فى جسم معتم داخل حقيبته. 
 
وأضافت المصادر أنه تم تفتيش محتويات الحقيبة تبين أن بداخلها عدد  برطمان به مواد غذائية (مش) عثر بداخلها على عدد 9 لفافات بداخلها (3000) قرص لعقار الكبتاجون المخدر. 
 
وأشارت المصادر إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
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