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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:07 م
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صور.. هبوط أرضى مفاجئ بشارع الجيش فى مدينة زفتى بالغربية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:22 م
صور.. هبوط أرضى مفاجئ بشارع الجيش فى مدينة زفتى بالغربية عملية إصلاح الهبوط
الغربية - محمد طارق
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تلقت غرفة طوارئ رئاسة مجلس ومدينة زفتى بمحافظة الغربية بلاغا بوجود هبوط أرضى فى الأسفلت، بشارع الجيش الرئيسى بمدينة زفتى.

 

وعلى الفور كلف اللواء محمد شوقى بدر، رئيس مركز ومدينة زفتى، محمد الإتربى نائب رئيس المدينة بسرعة التدخل والوصول إلى مكان الحدث، والاتصال بجميع الجهات المعنية بذلك من شركه مياه الشرب والصرف الصحى وقسم الطرق بمجلس المدينة، وتم التعامل مع الموقف والكشف عن بيارات الصرف الصحى هناك، وإعادة انسياب المرور بالشارع، وتم إصلاح الكسر وردم الحفرة وطبقة من الأسفلت، وعودة الاستقرار للشارع مرة أخرى، ورافق نائب رئيس المدينة، النقيب محمد صلاح رئيس شرطة المرافق، ورضا شاهين مندوب عن الإشغالات.

 

جانب من أعمال الاصلاح
جانب من أعمال الإصلاح

 

هبوط ارضي بشارع . الجيش بزفتي
هبوط أرضي بشارع الجيش بزفتي

 

هبوط ارضي بشارع الجيش بزفتي
هبوط أرضي بشارع الجيش بزفتي

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