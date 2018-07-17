صور.. انطلاق مؤتمر مصر للإبتكار وريادة الأعمال بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

أكد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، على دور الصناعة و التكنولوجيا الحديثة، فى رسم البنية التحتية الأساسية للمجتمعات، والذى ينعكس أثره فى تحقيق النهضة الصناعية المنشودة، والتى تسهم فى تقدم الدول ورخاءها، ومن هذا المنطلق دعا الشباب والخريجين من مختلف التخصصات إلى ضرورة توسيع مداركهم وقدراتهم المعرفية، وأن يعملوا بجهد وألا يتخلوا عن أحلامهم مهما واجهوا من صعاب لصنع مستقبل باهر وواقع مشرق؛ جاء ذلك خلال مشاركته فى افتتاح مؤتمر مشروع " مصر للإبتكار وريادة الأعمال "Inno egypt".

وقال الدكتور وائل خير الدين رئيس مجلس ادارة جمعية تكنو خير بأسيوط، أن المؤتمر شهد مشاركة متميزة من الدكتور محمد وجيه منسق مشروع "inno egypt"، المهندس ماجد بركات نائب مدير مشروع TEVT ، الدكتورة هالة الاحمدى رئيس برنامج إنطلاق لدعم حاضنات الأعمال بأكاديمية البحث العلمى، المهندس محمد صلاح حسين ممثل هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، و محمد ياسين مدير الحاضنة (همة) بجامعة أسيوط ، إلى جانب لفيف من الشباب من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة .

وأوضح الدكتور محمد وجيه، أن مشروع "inno egypt" يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وذلك يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات والتخصصات، إلى جانب دعم فكرة التحول إلى الاقتصاد المبنى على المعرفة من خلال تلبية إحتياجات المنطقة الصناعية فى مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأحتضان إلى رواد الأعمال ودعم تواصل الحاضنات داخل وخارج مصر.

كما أشار، إلى أبرز المعوقات التى يواجهها رواد الأعمال، والتى تشمل صعوبة توفير الدعم الفنى والخدمات للشركات الناشئة، إلى جانب تعذر الوصول إلى العملاء والمستثمرين فى بعض الاحيان، منوهاً أن المشروع يعد فرصة حقيقة للشباب الخريجين والذى يتجاوز عددهم 800 ألف خريج كل عام ممن ينتظرون فرص عمل جديدة .

وحول تفاصيل برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TEVT، أشار المهندس ماجد بركات أن هذا المشروع يتم تمويله من الحكومة المصرية بنسبة 60%، ومن الإتحاد الاوربى بنسبة 40%، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق رؤية مصر الاستراتيجية 2030، والتى أوصت بضرورة الإرتقاء بالتعليم الفنى لتلبية الاحتياجات الصناعية فى مصر، لخلق فرص عمل لائقة بأجر مناسب، حيث أكدت تلك الرؤية على ضرورة تنمية مهارات الطلاب والمدرسين داخل مدارس التعليم الفنى، إلى جانب ضرورة عمل قانون موحد للتعليم الفنى، مشيراً أن هناك عدداً من التحديات التى تواجه التعليم الفنى، والتى يأتى على رأسها عدم ووجود معايير للجودة داخل التعليم الفنى، عدم وجود أنشطة مدرسية داخل مدارس التعليم الفنى، عدم وجود تحديث للمناهج، وعدم وجود مؤسسة تحتضن التعليم الفنى فى مصر .

كما أوضحت الدكتورة هالة الأحمدى، أن برنامج "انطلاق" لحاضنات الأعمال بدأ منذ عامين، والذى يضم عددا من الحاضنات التكنولوجية فى عدد من محافظات الجمهورية ، مشيرة أن البرنامج يتطلع إلى تكوين شبكة حاضنات على مستوى الجمهورية من خلال خلق حاضنة داخل كل إقليم ومحافظة، والتى يشترط تأسيسها أن تكون متوافقة مع إحتياجات المنطقة المقامة بها ، وحول شروط قبول الأفكار التكنولوجية داخل برنامج إنطلاق، أشارت الدكتورة هالة أنه يشترط أن تكون الأفكار مقدمة من فريق عمل وليس من فرد واحد، وأن تكون للفكرة أساس تكنولوجى وتصلح لإنتاج منتج يستطيع دخول السوق والمنافسه، وأن تحل مشكلة من مشكلات المجتمع .

وفيما يخص خريطة مصر الإستثمارية، فى مجال ريادة الأعمال والإستثمار، أشار المهندس محمد صلاح، أن تلك الخريطة تضم مشروعات متنوعة تشمل عدداً من القطاعات منها القطاع الهندسى ، الكيماوى ، الدوائى ، الغزل والنسيج ، التعدين ، المعادن ، مضيفاً أن الخريطة تقوم بعرض وحل مشكلات المصنعين فى تلك القطاعات من خلال قياس امكانيات كل محافظة من محافظات الجمهورية، والمؤشرات الإقتصادية بها سواء عمالة أو بطالة أو الإنتاج المحلى للمحافظة، وذلك من شأنه القضاء على مشكلة تكرار المصانع و المشروعات الناشئة داخل المحافظة الواحدة أو الإقليم الواحد .