صور.. إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز المراغة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن إزالة 11 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في حملة مكبرة بناحية مركز المراغة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على التعديات على أراضى الدولة، والعمل علي الحفاظ علي الرقعة الزراعية ، وحماية اراضي الدولة.

ومن جانبه، قال شريف حسين رئيس مركز ومدينة المراغة فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة إزالات مكبرة بالاشتراك مع رؤساء الوحدات القروية، ومسئولى أملاك الدولة ، والإدارة الهندسية بالوحدة ، والإدارة الزراعية بالمراغة ، وبتأمين من قوات أمن قطاع الشمال ، ومباحث ومركز شرطة المراغة ، وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعديات زراعية بقرية اقصاص التابعة للوحدة القروية بشندويل وهي عبارة عن تعديات بالبلوك الأبيض والاسمنت ، كما تم إزالة 3 حالات أملاك دولة ناحية الغريزات وعرابة ابو عزيز بمساحة 2281 متر مخصصة لإنشاء وحدات خدمية للمواطنين ، وجاري اعمال المتابعة وإزالة التعديات فور وقوعها .

وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزارعية بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع المخالفين .

ازالات المراغة



ازالات المراغة



ازالات المراغة



ازالات المراغة



ازالات المراغة