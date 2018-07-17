صور.. أنطونيو جوتيريس يدعو لوقف العنف فى نيكاراجوا واستئناف الحوار

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أمس الاثنين، إلى وقف أعمال العنف فى نيكاراجوا حيث قتل أكثر من 270 شخصا خلال 3 أشهر من الاحتجاجات العنيفة، معتبرا أن لا حل للأزمة فى هذا البلد إلا باستئناف الحوار بين السلطة والمعارضة.

وقال جوتيريس فى سان خوسيه حيث التقى رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو إنه "من المهم للغاية أن تتوقف فورا أعمال العنف وأن يستأنف الحوار الوطنى لأن الحل السياسى هو الوحيد المقبول بالنسبة إلى نيكاراجوا".