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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:00 ص
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صور.. أنطونيو جوتيريس يدعو لوقف العنف فى نيكاراجوا واستئناف الحوار

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:12 ص
صور.. أنطونيو جوتيريس يدعو لوقف العنف فى نيكاراجوا واستئناف الحوار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
أ ف ب - تصوير ( رويترز)
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أمس الاثنين، إلى وقف أعمال العنف فى نيكاراجوا حيث قتل أكثر من 270 شخصا خلال 3 أشهر من الاحتجاجات العنيفة، معتبرا أن لا حل للأزمة فى هذا البلد إلا باستئناف الحوار بين السلطة والمعارضة.

وقال جوتيريس فى سان خوسيه حيث التقى رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو إنه "من المهم للغاية أن تتوقف فورا أعمال العنف وأن يستأنف الحوار الوطنى لأن الحل السياسى هو الوحيد المقبول بالنسبة إلى نيكاراجوا".

الامين العام للأمم المتحدة
الامين العام للأمم المتحدة

وصول أنطونيو جوتيريس
وصول أنطونيو جوتيريس

جانب من كلمة أنطونيو جوتيريس
جانب من كلمة أنطونيو جوتيريس

جانب من استقبال أنطونيو جوتيريس
جانب من استقبال أنطونيو جوتيريس

توقيع أنطونيو جوتيريس
توقيع أنطونيو جوتيريس

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

حديث انطونيو جوتيريس
حديث انطونيو جوتيريس

جانب من حديث أنطونيو جوتيريس
جانب من حديث أنطونيو جوتيريس

 


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