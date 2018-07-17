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رئيس بنين السابق يقود البعثة الأفريقية لمراقبة انتخابات الرئاسة فى مالى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:14 ص
رئيس بنين السابق يقود البعثة الأفريقية لمراقبة انتخابات الرئاسة فى مالى رئيس جمهورية بنين السابق توماس بونى يايى
باماكو (أ ش أ)
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أوفد الاتحاد الإفريقى رئيس جمهورية بنين السابق توماس بونى يايى رئيسا لبعثته لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى جمهورية مالى التى تجرى يوم 29 يوليو الجارى.

وذكر موقع " مالى ويب " اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بونى يايى لديه تجربة واسعة فى مجال مراقبة الانتخابات، وأشار إلى أنه أشرف خلال الاعوام الماضية على بعثات لمراقبة الانتخابات الرئاسية بعدد من دول القارة.

وتعد البعثة الافريقية الثانية من نوعها لمراقبة الانتخابات فى مإلى بعد البعثة التى أوفدها الاتحاد الأوروبى والتى تتكون من ثمانين عضوا لمراقبة الانتخابات المالية، ترأسها الوزيرة الإيطالية السابقة، سيسيل كيانج.

ويتنافس 24 مرشحا فى الانتخابات الرئاسية المالية أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم بوبكر كيتا، وزعيم المعارضة سومايلا سيسى.

 

 


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