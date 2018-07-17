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حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:45 ص
حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت اﻹدارة العامة للمرور ، حملات مكثفة علي الطرق السريعة للحد من الحوادث ، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة للعمل على رصد المخالفات المرورية
 
وقامت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت اﻹشقر مدير المرور، بتكثيف الحملات علي الطرق برسائة اللواء عصمت الاشقر مدير الادارة العامة للمرور، بعمل الأسبوع المرورى، تحت مسمى "القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين"، كما تم تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية، وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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