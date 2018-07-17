تعرف على عقوبة حيازة فرد خرطوش.. ومتى يحصل حامله على براءة؟

كتب محمد محسوب

يحوز الكثير من الشباب هذه الأيام أسلحة بدون ترخيص وعلى رأسها فرد خرطوش، نظرا لسهولة تصنيعه، حيث يصنع من مواد متاحة بالأسواق وهى مساورة مياه ومقبض خشبى وأشياء بسيطة أخرى وغير معقدة مقارنة بالأسلحة النارية الأخرى، لكن الكثيرين لا يعرفون ما هى العقوبة القانونية لحيازة هذا النوع من السلاح.

ونظرا لأن فرد الخرطوش يعد سلاحا ناريا "غير مششخنا"، فإن القانون وضع هنا شروطا لعقوبة من يحوز هذا النوع من السلاح، حيث أنه اشترط لتطبيق عقوبة على حامله أن يكون صالحا للاستعمال والإطلاق الفعلى.

القانون أكد أنه دون صلاحية السلاح للاستعمال وذلك بعد تقرير المعمل الجنائى، لا يجوز عقاب حامله، كما أنه لا يجوز للنيابة الاستمرار فى تحريك الدعوى الجنائية ضده، لأن الفرد الخرطوش يتكون من مواد بسيطة متداولة بالأسواق وبالتالى يتم حفظ المحضر.