تسليم 168 شهادة أمان للسيدات المعيلات بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

قالت الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية اليوم، إنه تم تسليم 168 شهادة أمان للسيدات المستحقات من المعيلات والأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل من اللاتي لا تشملهن مظلة تأمينية والعمالة غير المنتظمة في مركزي فاقوس والحسينية والقرى التابعة لهما.



وأوضحت "عطية" فى بيان لها ، أن تسليم شهادات أمان تعد هدية من المجلس القومي للمرأة الشرقاوية المعيلة، حيث توفر مظلة تأمينية للأسرة والأبناء في حالة الوفاة والحصول على معاش يكفل حياة كريمة لعائلة المؤمن عليها، كما يتم إجراء سحب كل 3 شهور على هذه الشهادات للفوز بمبلغ 10 آلاف جنيه لعدد كبير من الشهادات.



وأشارت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ، إلى أنه تم استخراج 2595 شهادة أمان للسيدات في مختلف مراكز المحافظة، وتم توزيع 850 شهادة حتى الآن وجار توزيع هذه الشهادات على السيدات المستحقات بنطاق دائرة المحافظة.