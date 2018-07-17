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ترامب: إيران تشهد أعمال شغب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:48 ص
ترامب: إيران تشهد أعمال شغب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الإثنين، إنّ إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووى الموقّع بين طهران والدول العظمى، مشددا على أن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين.

وأضاف ترامب فى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية "لديهم أعمال شغب فى كلّ مُدنهم، والتضخم متفشّ".

وتابع الرئيس الأمريكى الذى كان يتحدث بعد قمة جمعته مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى، "هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم مئة فى المئة".

وأردف "لديهم تظاهرات فى أنحاء البلاد وقد حدثت معارك منذ أن أنهيتُ هذا الاتفاق (من الجانب الأمريكى). لذلك سنرى".

وفى يونيو الماضى، أكّد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التى اتهمها بـ"الفساد والظلم وعدم الكفاءة".

وتواجه حكومة طهران استياء متناميا بسبب اضطرابات اقتصادية منذ أن سحب ترامب فى مايو بلاده من الاتفاق النووى وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.

 

 


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