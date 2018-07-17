video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باراك أوباما يلقى كلمة فى الاحتفالات بالذكرى المئوية لمولد نيلسون مانديلا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:57 ص
باراك أوباما يلقى كلمة فى الاحتفالات بالذكرى المئوية لمولد نيلسون مانديلا نيلسون مانديلا
أ ف ب
إضافة تعليق

 يلقي الرئيس الأميركى السابق باراك أوباما، كلمة تلقى ترقبا شديدا الثلاثاء في استاد بجوهانسبرج، ستكون ذروة الاحتفالات بالذكرى المئوية لمولد أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا "آخر قائد محرّر عظيم فى القرن العشرين".

ومن المتوقع أن يشارك في الحدث الذي سيُقام في ملعب "واندررز" الرياضي نحو 15 ألف شخص وضيوف شرف من بينهم الزوجة الاخيرة لمانديلا جراسا ماشيل ورئيسة ليبيريا السابقة إيلين جونسون سيرليف ، وحتى الأمين العام الأسبق للامم المتحدة كوفى انان.

في كل عام تعهد مؤسسة مانديلا إلى ضيف رفيع بشرف إلقاء كلمة فى ذكرى مولد "ماديبا" فى 18 يوليو 1918، والذى توفى فى 5 ديسمبر 2013.

وبعد أن أمضى مانديلا 27 عاما فى سجون النظام العنصرى الابيض، أصبح فى 1994 أول رئيس منتخب ديموقراطيا فى جنوب إفريقيا ورمزا للنضال ضد التمييز العنصرى وظل فى منصبه حتى العام 1999.

ويسود الترقب لكلمة اوباما بعد عام ونصف عن رحيله من البيت الأبيض، وقال المحيطون به أنها الاهم له منذ تقاعده السياسى.

وأوضح بنجامين رودس مستشار أوباما لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الكلمة "ستكون فرصة ليوجه رسالة من أجل التسامح وتقبل الاخر والديموقراطية في الوقت الذى بات فيه إرث مانديلا موضع تساؤلات فى مختلف أنحاء العالم، فى إيحاء مباشر إلى سياسة الرئيس الحالى دونالد ترامب.

مع ان أوباما ومانديلا لم يلتقيا سوى مرة واحدة فى العام 2005 فى واشنطن إلا أنهما كانا يكنان الإعجاب لبعضهما البعض.

فقد عبر مانديلا عن "سعادته القصوى" عند إنتخاب أوباما رئيسا للولايات المتحدة فى 2008 "لانه اعتبر ذلك لحظة أساسية فى تاريخ الولايات المتحدة"، بحسب رئيس مؤسسة مانديلا سيللو هاتانج.

أما مانديلا فكان مثالا أعلى لأوباما مع الرئيس الاميركى الاسبق ابراهام لينكولن والمدافع عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى ذكرى ميلاده.. نيلسون مانديلا ملك لـ أطفال العالم

ابنة نيلسون مانديلا فى مهرجان أدنبرة للكتاب و200 فعالية عن الحرية للشباب

3 ملايين يورو مكاسب برشلونة من مئوية ميلاد نيلسون مانديلا

صور.. مواطنو جنوب أفريقيا يضعون الزهور بالشوارع حزنا على وفاة زوجة نيلسون مانديلا

نيلسون مانديلا

ذكرى وفاة نيلسون مانديلا

باراك اوباما

افريقيا

الذكرى المئوية لمولد مانديلا




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة