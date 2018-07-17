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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:58 م
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المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر تتلقى تظلمات طلاب الثانوية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:16 م
المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر تتلقى تظلمات طلاب الثانوية رئيس المنطقة الازهرية خلال اجتماع التظلمات
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن الشيخ عبد الناصر حسان الديب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، عن فتح باب تلقى تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسى الحالى 2018/2017م وذلك وفقا للمنظومة الجديدة للطعون الإلكترونية، بدءا من اليوم الثلاثاء.

وأكد رئيس منطقة البحر الأحمر الازهرية ، أنه خلال اجتماع عقد اليوم بديوان عام المنطقة، بحضور أبو بكر مصطفى مدير مركز المعلومات والكمبيوتر التعليمى ، وهيثم السعيد العربى عضو مركز المعلومات ومسئول عن منظومة الطعون ومحمد محسن مسئول الحسابات بالمنطقة ، حيث عقد اجتماع لمناقشة ادارة منظومة تلقى التظلمات بالإدارات التعليمية السبع، حيث أنه هذا العام يمكن للطالب تقديم الاستمارة بالإدارة التابع لها .

 

ووضح رئيس المنطقة خلال الاجتماع أنه يمكن للطالب من خلال بعض الخطوات البسيطة ، تقديم الطعون فى منطقته دون السفر إلى القاهرة ، حيث يملأ الطالب استمارة الطعون المتوافرة بالمناطق الأزهرية وعلى بوابة الأزهر ، والجديد هذا العام توافرها بالإدارات التعليمية مع دفع الرسوم المقررة 100 جنيه نظير كل مادة يرغب فى الطعن على نتيجتها ويستردها فور حصوله على درجات إضافية .

 

ثم يتم تحديد موعد الإطلاع على ورقة الإجابة، فى وقت لاحق من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية ، ويقوم بتدوين بياناته ورقم الإيصال والطلب ، حيث يكون الإطلاع بمعامل الكمبيوتر المخصص لذلك بالمنطقة التابع لها الطالب ويتم إعلان النتيجة بعد خمسة عشر يوما من الإطلاع.


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