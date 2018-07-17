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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:06 ص
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الملياردير الأمريكى وارين بافيت يتبرع بـ 3.4 مليار دولار لـ 5 مؤسسات خيرية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:27 ص
الملياردير الأمريكى وارين بافيت يتبرع بـ 3.4 مليار دولار لـ 5 مؤسسات خيرية الملياردير وارين بافيت
(رويترز)
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تبرع الملياردير الأمريكى وارين بافيت بما قيمته حوالى 3.4 مليار دولار من أسهم شركة بركشاير هاثاواى لخمس مؤسسات خيرية، فى أكبر مساهمة من جانب رجل الأعمال ضمن خطته للتبرع بثروته.

وتضمن التبرع السنوى الثالث عشر حوالى 17.7 مليون سهم من الفئة "ب" فى بركشاير بقيمة 192 دولارا للسهم بسعر إغلاق السوق اليوم الاثنين.

وحصلت مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس على أكبر نصيب من التبرع، بينما حصلت على الباقى مؤسسة بافيت، التى تحمل اسم زوجته الأولى الراحلة سوزان، ومؤسسات خيرية أخرى يديرها أولاده هاوارد وسوزان وبيتر.

ومنذ عام 2006، قدم بافيت أكثر من 30.9 مليار دولار تبرعات للمؤسسات الخيرية منها حوإلى 24,5 مليار دولار لمؤسسة بيل آند ميليندا جيتس.

وكان أكبر تبرع سنوى من جانبه فى السابق 3.17 مليار دولار قدمه فى عام 2017.

ووفقا لمجلة فوربس سيصبح بافيت بعد أحدث تبرع له رابع أغنى شخص فى العالم بثروة قيمتها 79.2 مليار دولار.

 


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