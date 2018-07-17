video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية تعلن عودة 100 من أفراد الشرطة العسكرية من سوريا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:35 م
الدفاع الروسية تعلن عودة 100 من أفراد الشرطة العسكرية من سوريا الشرطة العسكرية الروسية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عودة 100 من أفراد الشرطة العسكرية التابعين للمنطقة العسكرية الجنوبية، بعد انتهاء مهامهم بمرافقة وحماية شحنات المساعدات الإنسانية في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "عاد جنود الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية إلى البلاد بعد نجاحهم بأداء مهام خاصة على الأراضي السورية، وتم نقل 100 من الشرطة العسكرية بطائرة النقل العسكري إيل-76 إلى مدرج طيران مازدوك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ، في شهر مارس عام 2016، قراراً بسحب معظم المجموعات الروسية التابعة للقوات الفضائية الجوية من سوريا.

وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات من الأسطول البحري في العمليات القتالية في سوريا إلى جانب الجيش السورى، بناء على طلب رسمي من الرئيس بشار الأسد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى حلقة جديدة من تحقيقات "لافارج ـ داعش".. الدفاع الفرنسية: التنظيم احتل فرع الشركة فى سوريا 6 أشهر.. الدواعش جمعوا الأموال من عمليات بيع للأسمنت المسروق.. و"لو فيجارو": التقرير أمام جهات التحقيق منذ 3 مايو

"مراسلون بلا حدود" تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحماية صحفيين "محاصرين" جنوب سوريا

مقتل سبعة مدنيين إثر غارات جوية على جنوب سوريا

مقالات الصحف.. فاروق جويدة يشيد بتنظيم روسيا لكأس العالم.. جلال دويدار يطالب باليقظة لإفشال مخطط الإرهاب الإلكترونى.. وجدى زين الدين يفتح ملف تطوير التعليم.. عماد الدين أديب يتحدث عن مكاسب وخسائر سوريا السياسية

مجلس سوريا الديمقراطية: نستعد لمفاوضات محتملة مع الحكومة السورية

مسؤول روسى: نأمل بأن يكون لدى واشنطن عزم إيجابى لتسوية الأزمة فى سوريا

روسيا

سوريا

أخبار عربية

بشار الأسد

فلاديمير بوتين




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة