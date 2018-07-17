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الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:10 ص
الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس  مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على الجنوب  نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 38  والصغرى 26درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23 درجة.
 
 

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