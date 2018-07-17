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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:36 م
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إزالة 19 حالة تعد على أراضى حماية النيل بمركز المنيا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:40 م
إزالة 19 حالة تعد على أراضى حماية النيل بمركز المنيا إزالة تعديات على حرم النيل - أرشيفية
المنيا- فريق قسم المحافظات
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قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان، أزالت 19 حالة تعدى على حرم النيل، وذلك من خلال الحملة المكبرة بقرى المطاهرة البحرية "القشاش- المتوكلية - التل - عزبة عبد الحكيم "، كما تم تحرير 8 محضر 119 بناء بدون ترخيص، وتحرير 4 محضر إشغال طريق، و 30 محضر نظافة.

وأضاف فى بيان له ، أنه تم الموافقة على 21 طلب توصيل مرافق مياه وكهرباء وغاز، وتحصيل 5154 رسوم متنوعة، وفى جهود محاربة الغلاء تم ذبح عدد 2 رأس ماشية وبيعه للجمهور بسعر 100ج للكيلو، كما تم متابعة تشطيب مدرسة ريدة للتعليم الأساسى.

 


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