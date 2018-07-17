إزالة 19 حالة تعد على أراضى حماية النيل بمركز المنيا

المنيا- فريق قسم المحافظات

قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان، أزالت 19 حالة تعدى على حرم النيل، وذلك من خلال الحملة المكبرة بقرى المطاهرة البحرية "القشاش- المتوكلية - التل - عزبة عبد الحكيم "، كما تم تحرير 8 محضر 119 بناء بدون ترخيص، وتحرير 4 محضر إشغال طريق، و 30 محضر نظافة.

وأضاف فى بيان له ، أنه تم الموافقة على 21 طلب توصيل مرافق مياه وكهرباء وغاز، وتحصيل 5154 رسوم متنوعة، وفى جهود محاربة الغلاء تم ذبح عدد 2 رأس ماشية وبيعه للجمهور بسعر 100ج للكيلو، كما تم متابعة تشطيب مدرسة ريدة للتعليم الأساسى.