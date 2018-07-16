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الإثنين، 16 يوليه 2018 03:04 م
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5 معامل تنسيق إليكترونى لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بجامعة الفيوم

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:13 م
5 معامل تنسيق إليكترونى لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بجامعة الفيوم معامل التنسيق الاليكترونى بجامعة الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
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 صرح الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب أنه قد بدأت اليوم معامل التنسيق الاليكترونى بالجامعة فى استقبال الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى فى الثانوية العامة لتسجيل رغابتهم و ذلك خلال الفترة من 17 حتي 20 يوليه  2018 من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة فى بيان أن معامل التنسيق الإليكترونى تتم فى عدد من كليات الجامعة تشمل الزراعة و العلوم و الحاسبات و المعلومات و الهندسة و السياحة والفنادق مشيراً  أنه حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة سيكون بحد أدنى96.10% للشعبة العلمية و93.90 للشعبة الرياضية و 80% فأكثر للشعبة الأدبية.

 

 
 
 
 

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