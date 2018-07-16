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وزيرة السياحة: الساحل الشمالى به مقومات تؤهله ليكون منطقة سياحية عالمية

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:37 م
وزيرة السياحة: الساحل الشمالى به مقومات تؤهله ليكون منطقة سياحية عالمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن منطقة الساحل الشمالى بها من المقومات ما يؤهلها لأن تكون منطقة سياحية عالمية ستجذب السياح من كل مكان طوال العام وليس فى أشهر الصيف فقط. 
 
وشددت الدكتورة رانيا المشاط - فى بيان للوزارة - على أهمية مدينة العلمين الجديدة، وقالت إنها ستكون مدينة سكنية، سياحية متكاملة، مشيرة إلى سهولة الوصول إليها بريا وعبر ثلاث مطارات هم برج العرب والعلمين ومرسى مطروح.
 
وأوضح البيان، أن الدكتورة المشاط افتتحت اليوم مع محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، فندق العلمين الجديد بالساحل الشمالي، بعد أن قامت مجموعة إعمار للضيافة التابعة لشركة إعمار العقارية بتحديثه وتطويره بالكامل.
 
وقالت الوزيرة، إن مشاركتها في افتتاح الفندق اليوم يأتى فى إطار اهتمام وزارة السياحة بالساحل الشمالى ومنطقة العلمين كأحد المناطق السياحية الواعدة فى مصر، وكذلك فى ظل تشجيع الوزارة للقطاع الخاص للاستثمار فى هذه المنطقة، مشيرة الى أن هذا الفندق دليل على تنامى الاستثمارات العربية فى مصر.
 
وأشارت الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتدشين مدينة العلمين الجديدة في مارس الماضي، وقال خلال كلمته، إن المدينة تشكل مزيجا جغرافيا وتاريخيا فريدا، استحق كل الاهتمام من خلال إنشاء مدينة العلمين الجديدة، لتقديم نموذج لأهميةِ السلام والبناء والتعمير، وضرورة هزيمة آلام الماضي بآمال المستقبل، الذى يتم بذل أقصى الجهد من أجل أن يكون مشرقاً وزاهرا.
 
 
 
 

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العلمين الجديدة

وزيرة السياحة

رانيا المشاط

الساحل الشمالى




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