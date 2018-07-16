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نيويورك تايمز: إدارة ترامب تأمر دبلوماسييها بإجراء محادثات مباشرة مع طالبان

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:15 ص
نيويورك تايمز: إدارة ترامب تأمر دبلوماسييها بإجراء محادثات مباشرة مع طالبان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
نيويورك(أ ش أ)
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمرت دبلوماسيها بالسعى لإجراء محادثات مباشرة مع حركة طالبان فى أفغانستان، فى محاولة للمساعدة على بدء مفاوضات سلام فى هذا البلد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها : " أن إدارة ترامب تدرس تغيير استراتيجيتها للمساعدة على بدء مفاوضات رسمية وموسعة تؤدى إلى إنهاء الحرب فى أفغانستان".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتحدد بعد أى تاريخ لإجراء هذه المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، فيما أكد مسئولون أن واشنطن تسعى لإجراء مثل هذه المحادثات من أجل كسر الجمود فى أفغانستان.

ووفقا للصحيفة، فإن الزيارات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ومساعدته أليس ويلز إلى أفغانستان وباكستان كانت تهدف فى واقع الأمر إلى التمهيد للبدء فى هذه المحادثات بين واشنطن وطالبان.

 


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