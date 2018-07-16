"من الاختناق لإخفاء الجثث".. 10 معلومات ترصد قضية "أطفال المريوطية"

كتب أحمد الجعفرى

أسدلت الأجهزة الأمنية الستار على الفصل الأول من فصول قضية "أطفال المريوطية"، بتوجيه الاتهام للأم وصديقتها وزوجها بإخفاء الجثث عقب وفاة الأطفال مختنقين جراء حريق شب بمنزلهم بمنطقة الطالبية وترصد "اليوم السابع" تفاصيل القضية.