مفوضية الانتخابات العراقية تعلن انتهاء عمليات العد والفرز لدهوك

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أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم /الاثنين/ عن انتهاء عمليات العد والفرز لمحافظة دهوك والتهيؤ لمحافظة نينوى.

وقال الناطق باسم مفوضية الانتخابات ليث جبر لقناة (السومرية) ، إنه تم الانتهاء من عمليات العد والفرز للمراكز والمحطات الواردة بشأنها شكاوى وطعون فى محافظ دهوك، موضحا أن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين اشرف على عملية إعادة العد والفرز اليدوى .



وأضاف أن المجلس سيتوجه إلى محافظة نينوى للبدء فى عمليات العد والفرز للمراكز التى وردت بشأنها شكاوى وطعون فى المحافظة وسيبدأ العمل غدا .



وأشار جبر إلى أن مجلس المفوضين انتهى اليوم من إعادة العد والفرز اليدوى للمراكز والمحطات التى وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظة صلاح الدين، مؤكدا أن العمل جار على قدم وساق للبدء فى عمليات العد والفرز لمحافظة الانبار يوم غد .