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مرور الغربية تضبط 76 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 67050 جنيها فى 24ساعة

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:33 ص
مرور الغربية تضبط 76 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 67050 جنيها فى 24ساعة مخالفات مرورية أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 45  سيارة 31  دراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 371  مخالفة على نموذج 125، وتحرير 174 انتظار خاطئ والتصالح فى 881  مخالفة مقابل تحصيل 67050 الف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

كما تم ضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضط 5 هاربين من جناية  فى قضايا  سرقة ومخدرات وسلاح وضبط1864  هارب من أحكام  قضائية فى جنح الحبس الجزئى والمستانف 3078 هاربا من أحكام فى غرامة و 86 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 5024 وتحصيل 177939 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

 


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