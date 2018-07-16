محافظ الغربية يخصص 9 مليون جنيه لإنشاء كوبرى بسلم كهربائى بالمحلة الكبرى

الغربية محمد طارق

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، تخصيص مبلغ 9 مليون جنيه من صندوق المحافظة لإنشاء كوبرى بسلم كهربائى متحرك على مزلقان الشون بمدينة المحلة الكبرى ومجهز لذوى الاحتياجات الخاصه والمرضى وكبار السن للتسهيل عليهم فى عبور الشارع وكذلك للتيسير على المواطنين.

وأكد محافظ الغربية فى بيان أننا دائما فى خدمة المواطنين والعمل على راحتهم وتقديم أفضل الخدمات الممكنه لهم، كما أصدر تعليمات مشدده بضرورة البدء والعمل فى إنشاء هذ الكوبرى منعا للازدحام ولراحة المواطنين وخاصة أثناء وقت الذروة.

كما أشار المحافظ إلى أن القيادة السياسيه دائما تسعى لتقديم أفضل الخدمات التى ترقى بمستوى المواطنين وتعمل جاهدة للتخفيف عليهم .