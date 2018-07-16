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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:06 م
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محافظ الإسكندرية يناقش تنفيذ إجراءات التصدى لمخالفات البناء ومحاربتها من المهد

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:20 م
محافظ الإسكندرية يناقش تنفيذ إجراءات التصدى لمخالفات البناء ومحاربتها من المهد جانب من الاجتماع
الإسكندرية - جاكلين منير
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عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذى لإجراءات التصدى لمخالفات البناء، لمواجهة ظاهرة المبانى المخالفة، ومحاربتها من المهد، وذلك بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية.
 
وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء بعمل بيانين أسبوعى وشهرى، يشتمل موقف التصدى لظاهرة البناء المخالف، وكل ما تم من إجراءات لمواجهة ظاهرة البناء المخالف على مستوى أحياء الإسكندرية، حيث يشمل البيان الأسبوعى المفصل على عدد المخالفات وعدد قرارات الإزالة الصادرة، وعدد الإزالات المنفذة، وعدد حالات الشروع فى البناء المخالف التى تم التصدى لها، وكذلك حالات الإزالة الفورية، ويشمل البيان الشهرى للإزالات على قرارات الإزالة، وما تم تنفيذه منها. 
 
وخلال الاجتماع؛ تم استعراض ما تم من إجراءات فى الإزالات مع رؤساء الأحياء، وشدد المحافظ على جميع الجهات المختصة برصد أى محاولات للبناء المخالف فى المهد، وتكثيف حملات المراقبة الدورية على مستوى الأحياء، لمحاربة أى محاولة للشروع فى البناء المخالف، ومصادرة المعدات وإزالته فى الفور.
 
على الصعيد ذاته، أكد المحافظ على ضرورة استمرار حملات إزالة العقارات المخالفةن والتصدى بكل قوة وحزم للمخالفين، مشيرا أن الهدف الأساسى من وراء حملات الإزالة هو ردع المخالفين. 

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