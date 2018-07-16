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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:21 م
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متظاهرون يسخرون من ترامب فى مسيرة احتجاجية بفنلندا - صور

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:06 م
متظاهرون يسخرون من ترامب فى مسيرة احتجاجية بفنلندا - صور مظاهرة ساخرة من ترامب
كتب محمد سعودى – تصوير رويترز
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نظم مجموعة من النشطاء، مسيرة احتجاجية ساخرة ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مطالبين بدعم حقوق المرأة الإنجابية، وذلك تزامنا مع قرب انعقاد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وتوجه المتظاهرون إلى ساحة مجلس الشيوخ لدعم حقوق المرأة الإنجابية، بالعاصمة الفنلندية "هلسنكى"، حيث ارتدى بعضهم أقنعة لوجه دونالد ترامب، مصورينه على هيئة سيدة حامل منتفخة البطن.

وفى وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فى بيان،  أن المؤتمر الصحفى المشترك لرئيسى الولايات المتحدة وروسيا، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين من المقرر عقده فى هلسنكى فى الساعة 16:50 بالتوقيت المحلى لموسكو (15:20 بتوقيت مصر)، ويأتى ذلك وفقا الجدول الزمنى للرئيس الأمريكى، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

احتجاجات فى فنلندا
احتجاجات فى فنلندا

جانب من احتجاجات فى فنلندا
جانب من احتجاجات فى فنلندا

جانب من الاحجاجات
جانب من الاحجاجات

ساخرون من ترامب
ساخرون من ترامب

متظاهر
متظاهر

متظاهرون يرفعون لافتات ضد ترامب
متظاهرون يرفعون لافتات ضد ترامب

متظاهرون يهتفون ضد ترامب
متظاهرون يهتفون ضد ترامب

محتجون
محتجون

 


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