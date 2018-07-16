متظاهرون يسخرون من ترامب فى مسيرة احتجاجية بفنلندا - صور

كتب محمد سعودى – تصوير رويترز

نظم مجموعة من النشطاء، مسيرة احتجاجية ساخرة ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مطالبين بدعم حقوق المرأة الإنجابية، وذلك تزامنا مع قرب انعقاد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وتوجه المتظاهرون إلى ساحة مجلس الشيوخ لدعم حقوق المرأة الإنجابية، بالعاصمة الفنلندية "هلسنكى"، حيث ارتدى بعضهم أقنعة لوجه دونالد ترامب، مصورينه على هيئة سيدة حامل منتفخة البطن.

وفى وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فى بيان، أن المؤتمر الصحفى المشترك لرئيسى الولايات المتحدة وروسيا، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين من المقرر عقده فى هلسنكى فى الساعة 16:50 بالتوقيت المحلى لموسكو (15:20 بتوقيت مصر)، ويأتى ذلك وفقا الجدول الزمنى للرئيس الأمريكى، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.