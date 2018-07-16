مترو باريس يغير أسماء 6 محطات تكريما لمنتخب فرنسا لتتويجه ببطولة كأس العالم

باريس (أ.ش.أ)

أعلنت الهيئة المستقلة للنقل فى باريس (أر اى تى بي) أنها ستحتفل اليوم الاثنين، بفوز منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم لكرة القدم فى روسيا بتغيير أسماء ست محطات مترو تكريما لنجوم منتخب "الديوك".

ومن بين هذه المحطات محطة "افرون" على الخط رقم 2 للمترو التى ستتحول إلى "نو افرون جانييه" للايحاء بمعنى "لقد فوزنا".

كما ستتحول محطة "شارل دوجول-ايتوال" على الخط الثانى ايضا إلى "لدينا نجمتان" فى إشارة إلى فوز فرنسا بكأس العالم مرتين فى 1998 و 2018.

اما محطة "فيكتور هوجو" وهو الروائى و الشاعر الفرنسى الشهير، فسيتم تعديلها لتكون "فيكتور-هوجو-لوريس"، و لوريس هو اسم حارس مرمى منتخب فرنسا..ومن بين هذه المحطات أيضا محطة "شانزيليزيه كليمنصو" على الخط 13 فيصبح اسمها "ديشان زليزيه كليمنصو" و"ديشان" هو اسم المدير الفنى للمنتخب الفرنسي.

ومن المقرر أن يجوب المنتخب الفرنسى لكرة القدم اليوم الاثنين جادة الشانزليزيه بباريس على متن حافلة مكشوفة لتحية الجماهير والمشجعين الفرنسيين وذلك قبل التوجه إلى قصر الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) حيث سيكون فى استقبالهم الرئيس ايمانويل ماكرون وقرينته "بريجيت" فى اطار حفل الاستقبال الذى سيقام على شرف منتخب فرنسا والطاقم الفنى والاتحاد الفرنسى لكرة القدم بحضور 300 شخصية رياضية وألف من الشباب.