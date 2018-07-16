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الإثنين، 16 يوليه 2018 07:24 م
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فيديو.. ترامب: بوتين منافس جيد وأمريكا ستكون الأكبر فى مجال النفط والغاز

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:39 م
فيديو.. ترامب: بوتين منافس جيد وأمريكا ستكون الأكبر فى مجال النفط والغاز بوتين وترامب خلال المؤتمر
كتب أيمن رمضان
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لم يقل إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عدو بل "منافس"، وتابع:"قلت أنه منافس جيد وهو منافس جيد.. وهذا ثناء منى عليه".

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، بهلسنكى، أن المنافسة التى يقصدها هى المنافسة فى مجال الغاز والنفط، موضحاً أن أمريكا لديها موارد الآن لم تكن موجودة فى السابق الأمر الذى يجعلنا الأكبر فى هذا المجال، وتابع:" اعتقد أننا سنتنافس فى حق الأنابيب.. أمريكا الآن فى طريقها إلى أن تكون الأكبر فى مجال الغاز والنفط.. وسننافس بقوة وأتمنى لهم حظاً سعيداً".

 

 


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