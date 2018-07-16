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الإثنين، 16 يوليه 2018 07:29 م
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فيديو.. ترامب: أزمة سوريا معقدة ويجب الاستفادة من القضاء على "داعش"

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:42 م
فيديو.. ترامب: أزمة سوريا معقدة ويجب الاستفادة من القضاء على "داعش" قمة بوتين وترامب
كتب أيمن رمضان _ أحمد عبد الرحمن _ ريهام عبد الله
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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه اتفق مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، على استمرار الحوار بين البلدين، موجها الشكر له على تواجده فى المحادثات وقمة هلسنكى.

وقال ترامب، خلال كلمته فى القمة التاريخية التى جمعته ببوتين فى العاصمة الفنلندية هلسنكى، إن الانتشار النووى خطر يواجه البشرية كلها، مضيفا :"تحدثنا عن التطرف والإرهاب، وضرورة الحفاظ على الحوار الدائم بين مؤسساتنا الأمنية، تحدثنا مع روسيا عما كان سيحدث فى سانت بطرسبرج من عمل إرهابى والتعاون الأمريكى، واستطاع الروس أن يجدوا الإرهابيين، وسعدت بمكالمة الرئيس بوتين بعدها".

وأضاف :"تحدثنا عن الأزمة السورية وقلنا أنها أزمة مركبة ومعقدة، وقلنا يجب الاستفادة من نجاح الحملة فى القضاء على داعش".

وأشار إلى ضرورة العمل على التقدم الذى تم إحرازه فى قمة اليوم بفنلندا، مشددا على أنها بداية لعملية أكبر وأطول، قائلا:" الجانبين لديهما رغبة فى التعاون، أشكر الرئيس بوتين على وجوده معى فى هذه المناقشات، وعلى تشجيعه للحوار المفتوح والبناء، وهو يعكس الدبلوماسية طويلة الأمد بين بلدينا، كان هذا أحد الأيام البناءة وذات فائدة لدولتينا، واتفقنا على الاستمرار فى الحوار، وسنلتقى أكثر من ذلك فى المستقبل".

 

 

 


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