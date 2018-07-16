غدًا فتح الباب أمام طلاب الثانوية الأزهرية للتقدم بالتظلمات لمدة شهر

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بدء عمل منظومة الطعون الإلكترونية بداية من صباح غدا الثلاثاء ولمدة شهر، لتلقى تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور فى تقديم طعون نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.

ومن خلال بعض الخطوات البسيطة يمكن للطالب تقديم الطعون فى محافظته دون السفر إلى القاهرة،حيث يقوم الطالب بملأ استمارة الطعون المتوافرة بالمناطق الأزهرية وعلى بوابة الأزهر والجديد هذا العام توافرها بالإدارات التعليمية مع دفع الرسوم المقررة.

ثم يتم تحديد موعد الإطلاع على ورقة الإجابة، فى وقت لاحق من خلال بوابة الأزهر الالكترونية، حيث يكون الإطلاع بمعامل الكمبيوتر المخصص لذلك بالمنطقة التابع لها الطالب.