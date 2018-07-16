video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 02:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غدًا فتح الباب أمام طلاب الثانوية الأزهرية للتقدم بالتظلمات لمدة شهر

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:00 ص
غدًا فتح الباب أمام طلاب الثانوية الأزهرية للتقدم بالتظلمات لمدة شهر جانب من إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بدء عمل منظومة الطعون الإلكترونية بداية من صباح غدا الثلاثاء ولمدة شهر، لتلقى تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور فى تقديم طعون نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.
 
ومن خلال بعض الخطوات البسيطة يمكن للطالب تقديم الطعون فى محافظته دون السفر إلى القاهرة،حيث يقوم الطالب بملأ استمارة الطعون المتوافرة بالمناطق الأزهرية وعلى بوابة الأزهر والجديد هذا العام توافرها بالإدارات التعليمية مع دفع الرسوم المقررة.
 
ثم يتم تحديد موعد الإطلاع على ورقة الإجابة، فى وقت لاحق من خلال بوابة الأزهر الالكترونية، حيث يكون الإطلاع بمعامل الكمبيوتر المخصص لذلك بالمنطقة التابع لها الطالب.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأول مكرر على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: القرآن الكريم سر نجاحى.. محمد حسام الباشا: أسرتى سر تفوقى.. وسألتحق بكلية الطب.. ويؤكد: لم أحصل على دروس خصوصية.. والغش خداع طويل للنفس يستيقظ الطالب بعده على كابوس

"الناجح يرفع إيده".. أوائل الثانوية الأزهرية يتحدثون لـ"اليوم السابع".. عبد الله محمد الأول بنسبة 100%: القرآن سبب تفوقى.. والأولى أدبى: لم أكن متوقعة الحصول على المركز الأول.. والإمام الأكبر يهنئ المتفوقين

صور.. اليوم السابع فى منزل الأول بالثانوية الأزهرية.. عبد الله الشحات: حققت حلم أبى

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم وإعلان أسماء الأوائل فى مؤتمر صحفى

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية وأسماء الأوائل

فيديو.. بدء المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية بمشيخة الأزهر

صور.. عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

فتح باب التظلمات للثانوية الأزهرية الثلاثاء المقبل ولمدة شهر

صور.. رئيس مدينة المحلة يكرم الأولى على الثانوية الأزهرية للمكفوفين

صور.. الآن بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية الأزهرية 2018

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية فى جنوب سيناء

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

تظلمات الثانوية الازهرية




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة