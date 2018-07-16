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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:47 م
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ضبط 1362 مخالفة مرورية فى حملة بالطرق العامة بالقليوبية

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:47 م
ضبط 1362 مخالفة مرورية فى حملة بالطرق العامة بالقليوبية حملة مرور - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1362 مخالفة مرورية.

 

وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

 

أسفرت الحملة عن تحرير 1362 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و177 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 9550 جنيها وسحب 30 دراجة نارية وحجز 7 دراجات.

 

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 51 رخصة وتحصيل 8150 جنيها غرامة.


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