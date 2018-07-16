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ضبط عاطلين بحوزتهما 20 طربة حشيش بقصد الاتجار بالغربية

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:18 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 20 طربة حشيش بقصد الاتجار بالغربية حشيش -أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن النقيب محمد القمرى الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط عاطلين بحوزتهما 20طربة حشيش بقصد الاتجار.

 

كانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، بقيام "ا.ف" 22سنة عاطل، "ح.م" 22 سنة عاطل مقيمان قرية ميت غزال مركز السنطة، بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

وبتقنيين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 20 طربة حشيش بقصد الاتجار ودراجة نارية لاستغلالها فى ترويج تجارتهم، تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.


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