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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:52 م
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ضبط "برديس" و"سندريلا" لتحريضهما على الفجور والشذوذ الجنسى بالغردقة

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:47 م
ضبط "برديس" و"سندريلا" لتحريضهما على الفجور والشذوذ الجنسى بالغردقة حبس- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من إلقاء القبض على شابين فى العقد الثالث من العمر شهرتهما "برديس" و"سندريلا"، لقيامهما بتحريض الشباب على الفجور وعرض نفسيهما لممارسة الشذوذ الجنسى معهما مقابل أجر مادى بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

تلقى اللواء عصام العزب، مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، إخطاراً من العقيد عبد الله عباس رئيس مباحث الآداب، يفيد تمكن النقيب محمد حسام معاون مباحث الآداب، والملازم أول محمد البكرى من إدارة البحث بالمديرية، من ضبط كلٍ من المدعو" أحمد. ع . أ" 29 سنة، وشهرته "برديس "، و"الحسن .م .ع " 25 سنة شهرته "سندريلا"، وذلك لتحريضهما العامة على الفجور وعرض نفسيهما لممارسة الشذوذ الجنسى مقابل أجر مادى 150 جنيها، وكذلك نشر أفكار المثلية الجنسية.

تم ضبط المتهمين أثناء عرض نفسهم لممارسة الشذوذ على المدعو" عمرو . ا.ع" 21 سنة، وذلك خلال تواجدهما بأحد شوارع بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 8147 / جنح أول الغردقة، تحريض على الفجور.

 


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