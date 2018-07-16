صور.. محافظ جنوب سيناء يلزم أصحاب الإبل بوضع أطواق ضوئية على أعناقها

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شراء أطواق ضوئية لوضعها على أعناق الإبل وقال إنه سيتم شراء عدد 100 طوق على نفقة المحافظة لتوزيعها على أصحاب الإبل لافتًا إلى أن هذه الإبل تتسبب فى العديد من الحوادث على الطرق أخرها الحادث الذى وقع أول أمس وأودى بحياة النقيب سامح مدحت نقيب الشرطة بإدارة تأمين الطريق بمديرية أمن جنوب سيناء والشيخ محمد عيد طعيمة شيخ قبيلة من قرية الوادى بطور سيناء فى حادث تصادم سيارتين بجمل ضال على الطريق الدولى بمدينة طور سيناء.

وأكد أنه سيتم توقيع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمن لم يلتزم بوضع الطوق الضوئى على الإبل وطالب مدير مديرية الطب البيطرى ومدير مديرية الزراعة بالتعاون والتنسيق لحصر لجميع أعداد الإبل بالمحافظة لتجهيز وإعداد هذه الأطواق.

جاء ذلك اليوم الإثنين خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى رقم 7 بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد وجميع مديرى المديريات ورؤساء المدن والقيادات الأمنية بالمحافظة.

كما طالب رؤساء المدن بالاهتمام بالنظافة وتحديد خطة تتضمن المعدات والعجز بمنظومة النظافة بكل مدينة فى مدة لا تتجاوز 10 أيام لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل وزارة التنمية المحلية للمرور المفاجئ بجميع المدن للتأكد من تفعيل منظومة النظافة، وضرورة إقامة ملتقى توظيف الشباب بطور سيناء قبل نهاية الشهر الجارى بمشاركة معظم شباب المحافظة من كل المدن الذين يبحثون عن عمل بحضور محمود محرز، رئيس قطاعات المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بهدف طرح الأفكار المختلفة، لإقامة مشروعات صغيرة والتعرف على كيفية بدء الشاب مشروعه بجانب إتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب فى حياة كريمة من قبل الجهات المعنية سواء الصندوق الاجتماعى أو زراعة أو مجلس مدينة أو تموين وغيرها

وأكد أن وزير التنمية المحلية وجه بضرورة الاهتمام بنظافة الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية فى خلال 3 أشهر كما نظمت وزارة التنمية المحلية مسابقة بين المحافظات فى مجال النظافة لتحديد أفضل محافظة تقوم بتفعيل منظومة النظافة.

وأعلن أنه صدق على مبلغ 30 ألف جنيه لإقامة معسكر نظافة بمدينة الطور ويتكون المعسكر من 50 طالبًا وطالبة.

كما أكد المحافظ أن رئاسة الجمهورية نوهت عن زيارة وفد من صندوق النقد الدولى لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المشروعات التنموية الكبرى التى تم انشائها والجارى إنشاؤها على أرض المحافظة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود عيس السكرتير العام واللواء نادر عشماوى السكرتير المساعد للمحافظة



رؤساء المدن اثناء المجلس التنفيذى