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صور.. الرئيس الأمريكى السابق أوباما يزور مسقط رأس والده فى كينيا

الإثنين، 16 يوليه 2018 07:17 م
صور.. الرئيس الأمريكى السابق أوباما يزور مسقط رأس والده فى كينيا أوباما فى كينيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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زار الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، بلدة كوجيلو فى كينيا، والتى تعتبر مسقط رأس والده، وذلك للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض.

وذكرت وسائل إعلام كينية، اليوم الاثنين، أن أوباما التقى فى نيروبى كلا من الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، وزعيم المعارضة، رايلا أودينجا، ومن ثم انتقل إلى بلدة كوجيلو حيث التقى أقرباءه فيها.

وبحسب وسائل الإعلام فقد جرى وصول أوباما إلى كوجيلو وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث استقبل من قبل جمع غفير من الكينيين.

والتقى الرئيس الأمريكى السابق بجدته، سارة أوباما، وتبادل الحديث مع أفراد عائلته، قبل أن يشارك فى افتتاح مركز للرياضة والتعليم المهنى أنشئ من قبل أخته أوما أوباما.

وكان أوباما قد زار كوجيلو فى 2006 عندما كان سيناتورا، كما زار كينيا فى 2015 عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يزور أوباما جمهورية جنوب إفريقيا عقب اختتام زيارته إلى كينيا.

احتفالات بزيارة باراك أوباما
احتفالات بزيارة باراك أوباما

 

أحد أقارب أوباما يقبله
أحد أقارب أوباما يقبله

 

أوباما (2)
أوباما

 

أوباما خلا زيارته لكينيا
أوباما خلا زيارته لكينيا

 

أوباما مع أقاربه
أوباما مع أقاربه

 

أوباما مع الأطفال
أوباما مع الأطفال

 

أوباما يحتضن أحد أقاربه
أوباما يحتضن أحد أقاربه

 

أوباما يلعب كرة السلة مع الأطفال
أوباما يلعب كرة السلة مع الأطفال

 

أوباما
أوباما

 

تحية أوباما للحضور
تحية أوباما للحضور

 

ترحيب واسع بزيارة أوباما
ترحيب واسع بزيارة أوباما

 


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