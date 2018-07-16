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ترامب وميلانيا يختتمان زيارتهما للعاصمة الفنلندية هلسنكى

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:49 م
ترامب وميلانيا يختتمان زيارتهما للعاصمة الفنلندية هلسنكى ترامب وميلانيا
أ ش أ
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 اختتم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، زيارته للعاصمة الفنلندية هلسنكى والتى شارك خلالها فى القمة الأمريكية - الروسية مع نظيره الروسى، فلاديمير بوتين.

وبث تليفزيون "سى إن إن" الأمريكى لقطات حية لمغادرة ترامب وسيدة البيت الأبيض الأولى، ميلانيا، لمطار هلسنكى فانتا الدولى، متجهين إلى واشنطن.

وكان ترامب وبوتين قد عقدا اليوم مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا تناولا خلاله عددًا من القضايا المختلفة بما فى ذلك الأحداث التى تدور فى روسيا، والأمور التى تتعلق بقضية التدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الأمريكية فى عام 2016، حيث أكد ترامب أنه لم يكن ثمة تواطؤ مع روسيا بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى عام 2016 ، مشيرًا إلى أن حملته كانت نظيفة وأنه تمكن من هزيمة منافسته فى الانتخابات هيلارى كلينتون بسهولة وصدق.


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