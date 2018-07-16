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الإثنين، 16 يوليه 2018 06:05 م
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بوتين لـ ترامب: التعاون بين روسيا وأمريكا كفيل بحل الأزمة السورية - صور

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:25 م
بوتين لـ ترامب: التعاون بين روسيا وأمريكا كفيل بحل الأزمة السورية - صور بوتين وترامب
كتب أيمن رمضان
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن التعاون المشترك بين روسيا وأمريكا كفيل بحل الأزمة السورية، وتابع:"إحلال السلام فى سوريا يمكن أن يكون مثالا للتعاون بين البلدين".

وأضاف "بوتين"، خلال مؤتمر صحفى جمعه مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، بهلسنكى، أنه يجب أن نعيد مجموعة العمل المشتركة بين الجانبين لمكافحة الإرهاب،وتابع:"الجيشين الأمريكى والروسى لديهما خبرة فى التعاون الوثيق من خلال قنوات الاتصال والتى سمحت بمنع العديد من التصادم على الأرض وفى السماء".

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

المؤتمر الصحفى بين بوتين وترامب
المؤتمر الصحفى بين بوتين وترامب

 

بوتين وترامب
بوتين وترامب

 

بوتين
بوتين

 

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى

 


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