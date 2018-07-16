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بوتين: رئيس فنلندا سيزور روسيا الشهر المقبل

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:51 م
بوتين: رئيس فنلندا سيزور روسيا الشهر المقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن رئيس فنلندا ساولى نينيستو، سيقوم زيارة روسيا الشهر المقبل.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى بوتين قوله، فى اجتماع مع نظيره الفنلندى فى العاصمة هلسنكى، : "على صعيد العلاقات الثنائية سيتسنى لنا مناقشة قضايا التعاون بالتفصيل أثناء الزيارة فى روسيا يوم 22 أغسطس". 

ولم يذكر بوتين مزيدًا من التفاصيل. وزار بوتين فنلندا اليوم حيث عقد أول لقاء قمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ وصول الأخير إلى الحكم فى البيت الأبيض رسميًا فى يناير 2017

 

 


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