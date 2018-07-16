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القبض على 6 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:30 م
القبض على 6 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية حبس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 6 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ح.ح"28 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "احمد.خ.ا"20 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "عبدالرحمن.م.ال"24 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "محمد.ع.م"35 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير وبحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "فؤاد.ع.س"25 عاما سائق ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "على.م.ال"22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح أبيض"مطواة".

 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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