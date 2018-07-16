الشرطة الأفغانية تطلق النار على شخص يعتقد أنه انتحارى فى كابول

رويترز

قال مسؤولون في أفغانستان إن الشرطة أطلقت النار اليوم الاثنين على شخص يعتقد أنه انتحارى لدى اقترابه من مظاهرة في وسط العاصمة كابول.

وقال حشمت ستانكزاى، المتحدث باسم الشرطة، إن القوات أطلقت النار على الرجل بعد أن واجهته لدى اقترابه من المحتشدين فى متنزه رئيسى فى منطقة الأعمال بكابول مضيفا أن الشرطة احتجزته لكنه توفى متأثرا بإصابته.

ويبدو أن هدفه كان مظاهرة تطالب السلطات بالسماح لنائب الرئيس السابق المنفى عبد الرشيد دستم بالعودة إلى البلاد من تركيا.

يأتي ذلك بعد هجوم أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عنه على وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل مساء أمس الأحد أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وفي موقع آخر، قال مكتب الحاكم المحلى فى إقليم ننكرهار فى بيان إن حركة طالبان هاجمت نقطة تفتيش للشرطة فى منطقة غنى خيل فى شرق الإقليم مما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الشرطة.