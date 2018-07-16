video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأفغانية تطلق النار على شخص يعتقد أنه انتحارى فى كابول

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:53 ص
الشرطة الأفغانية تطلق النار على شخص يعتقد أنه انتحارى فى كابول الشرطة الأفغانية
رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤولون في أفغانستان إن الشرطة أطلقت النار اليوم الاثنين على شخص يعتقد أنه انتحارى لدى اقترابه من مظاهرة في وسط العاصمة كابول.

وقال حشمت ستانكزاى، المتحدث باسم الشرطة، إن القوات أطلقت النار على الرجل بعد أن واجهته لدى اقترابه من المحتشدين فى متنزه رئيسى فى منطقة الأعمال بكابول مضيفا أن الشرطة احتجزته لكنه توفى متأثرا بإصابته.

ويبدو أن هدفه كان مظاهرة تطالب السلطات بالسماح لنائب الرئيس السابق المنفى عبد الرشيد دستم بالعودة إلى البلاد من تركيا.

يأتي ذلك بعد هجوم أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عنه على وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل مساء أمس الأحد أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وفي موقع آخر، قال مكتب الحاكم المحلى فى إقليم ننكرهار فى بيان إن حركة طالبان هاجمت نقطة تفتيش للشرطة فى منطقة غنى خيل فى شرق الإقليم مما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الشرطة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس أفغانستان يشير لعودة دستم أمير حرب سابق من منفاه

أفغانستان: مصرع 5 على الأقل قرب مقر وزارة بالعاصمة "كابول"

مقتل 23 مسلحا فى اشتباكات غرب أفغانستان

أفغانستان

الشرطة الأفغانية

كابول

حشمت ستانكزاى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة