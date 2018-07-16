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الإثنين، 16 يوليه 2018 01:40 م
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السيطرة على حريق شب فى أشجار بموقف عربات الحنطور وسط الأقصر

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:19 م
السيطرة على حريق شب فى أشجار بموقف عربات الحنطور وسط الأقصر جانب من الحريق
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الحماية المدينة بالأقصر، اليوم الإثنين، في السيطرة علي حريق نشب في أشجار موقف عربات الحنطور أمام كورنيش النيل بمدينة الأقصر، دون مصابين أو خسائر في الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران في أشجار موقف عربات الحنطور بميدان مرحباً أمام كورنيش النيل، فأمر علي الفور بالدفع بـ4 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتم علي الفور السيطرة علي النيران دون مصابين أو خسائر في الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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