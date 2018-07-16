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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:57 ص
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استكمال سماع الشهود فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" اليوم

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:00 ص
استكمال سماع الشهود فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" اليوم دومه
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

 


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احمد دومة

المستشار محمد شيرين فهمى

احداث مجلس الوزراء

المجمع العلمى




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

امين ابراهيم

بدون تعليق جدا

يا سادة القضية منذ 2011 ونحن الان في 2018 يعني 7 سنوات ومازالت القضية معادة ليه مش عارفين طبعا شهود الاثبات 7 سنوات لا يستطيعون تذكر التفاصيل بحاذفيرها مثل ما كانوا قبل ذلك من 7 سنوات - وطبعا المستفيد الأوحد من ذلك هو المتهم والذي اثبت انه مدان في حلقة من حلقات التليفزيون الديموقراطية الحقيقية تقاس بعدد القضايا المرفوعه امام المحاكم ومدة الإنجاز والحكم فيها والاهم هو تنفيذ هذه الاحكام - لو تم ذلك فنحن دولة ديموقراطية صرفة

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