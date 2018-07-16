استكمال سماع الشهود فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" اليوم

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".
كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
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بواسطة:
امين ابراهيم
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يا سادة القضية منذ 2011 ونحن الان في 2018 يعني 7 سنوات ومازالت القضية معادة ليه مش عارفين طبعا شهود الاثبات 7 سنوات لا يستطيعون تذكر التفاصيل بحاذفيرها مثل ما كانوا قبل ذلك من 7 سنوات - وطبعا المستفيد الأوحد من ذلك هو المتهم والذي اثبت انه مدان في حلقة من حلقات التليفزيون الديموقراطية الحقيقية تقاس بعدد القضايا المرفوعه امام المحاكم ومدة الإنجاز والحكم فيها والاهم هو تنفيذ هذه الاحكام - لو تم ذلك فنحن دولة ديموقراطية صرفة